Fenerbahçe Kulübü, Futbol A.Ş Faaliyet Raporu'nda yer alan 'Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır' ifadesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten borsaya yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur."