Fenerbahçe'de Nihan Su ile yollar ayrıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonu başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın antrenörlük görevini yürüten Nihan Su Hocamızın sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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