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Son dakika haberi Fenerbahçe Bruma'nın Braga'ya kiralandığını açıkladı

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde 4.2 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Bruma'yı Braga'ya kiraladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli futbolcunun sezon sonuna kadar Braga'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Giriş: 29.01.2023 - 23:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Fenerbahçe Bruma'nın Braga'ya kiralandığını açıkladı
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Bruma'nın sezon sonuna kadar Portekiz ekibi Braga'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz’in SC Braga takımına kiralanmıştır. Bruma’nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sezon başında Hollanda ekibi PSV'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Bruma, sarı-lacivertli formayla sadece 5 resmi maçta görev yaptı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda takımına 1 asistlik katkıda bulundu.

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