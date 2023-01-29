"Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz’in SC Braga takımına kiralanmıştır. Bruma’nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sezon başında Hollanda ekibi PSV'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Bruma, sarı-lacivertli formayla sadece 5 resmi maçta görev yaptı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda takımına 1 asistlik katkıda bulundu.