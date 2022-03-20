Fenerbahçe'de 4 eksik

İHA

Spor Toto Süper Lig’de Kadıköy’de Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe sahaya 4 futbolcusundan eksik çıkıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Valencia ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra cezalı olan Mert Hakan Yandaş ve teknik heyet kararıyla Sosa kadroda yer almadı. Tecrübeli futbolcu bu sezon performansıyla hayal kırıklığına neden olurken, futbolundan daha çok özel yaşantısıyla gündeme gelmişti. Ligde son 4 maçta kadroda yer almasına süre almayan Arjantinli oyuncu, Konyaspor maçında da teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor maçına göre Konyaspor müsabakasına 11’de tek değişiklik yaptı. Alanyaspor maçında 11’de başlayan Ozan Tufan’ı yedek kulübesine çeken Kartal, kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci’ye şans tanıdı.

Fenerbahçe, Konyaspor karşısına şu 11 sahada yer alıyor:

“Altay, Osayi, Serdar, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, Mesut, İrfan, Rossi, Serdar.”