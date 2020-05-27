Bunun yanı sıra maddi açıdan da Galatasaray'ın yaptığı teklife oranla daha iyi bir kontrat ile oyuncunun kapısını çalan Sarı-Lacivertliler, beklemeye geçmiş durumda. Kamuoyunda "Mert Galatasaray'a gidiyor" gibi bir hava oluşmuş olsa da Fenerbahçe bu konuda yaptığı son hamleyle transfer yarışını yeniden başlatmış gibi gözüküyor.