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Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de 27. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle: 1 Nisan Cumartesi: 16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen 16.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar 20.30 Galatasaray-Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 Nisan Pazar: 13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor: Arda Kardeşler 16.00 Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor: Turgut Doman 20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 Nisan Pazartesi: 20.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan 3. KEZ FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçta FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki 2 karşılaşmada görev aldı. 19 Temmuz 2020 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar 2-0 kazanırken, 21 Mart 2021 tarihindeki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İKİ TAKIM DA MELER İLE 1'ER KAZANDI Halil Umut Meler, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin; Galatasaray, Trabzonspor ve kendi aralarında oynadığı toplam 12 maçı yönetti. Kara Kartal, 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken, Kanarya ise 7 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi elde etti.

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Haberi Hazırlayan : Oğuzhan Genç