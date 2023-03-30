Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! - FB Haberleri

Son dakika haberi Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. TFF'den yapılan açıklamada "Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları 'Dijital Atama Yöntemi' ile belirlenmiştir. "Fenerbahçe - Beşiktaş" karşılaşmasının hakem triosu 'manuel olarak' atanmıştır" denildi

Giriş: 30.03.2023 - 12:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! - FB Haberleri
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de 27. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

1 Nisan Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray-Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 Nisan Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor: Turgut Doman

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 Nisan Pazartesi:

20.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

3. KEZ FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçta FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki 2 karşılaşmada görev aldı. 19 Temmuz 2020 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar 2-0 kazanırken, 21 Mart 2021 tarihindeki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İKİ TAKIM DA MELER İLE 1'ER KAZANDI

Halil Umut Meler, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin; Galatasaray, Trabzonspor ve kendi aralarında oynadığı toplam 12 maçı yönetti. Kara Kartal, 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken, Kanarya ise 7 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi elde etti.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Oğuzhan Genç

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İngiliz öğretmen için kırmızı bülten çıkarıldı!
İngiliz öğretmen için kırmızı bülten çıkarıldı!
Çift taraflı akciğer nakliyle 14 saatte hayata döndü
Çift taraflı akciğer nakliyle 14 saatte hayata döndü
Muş'ta bulundu... Uçabilen en büyük kuş türlerinden biri!
Muş'ta bulundu... Uçabilen en büyük kuş türlerinden biri!
TOKİ için yatırılan para nasıl geri alınır?
TOKİ için yatırılan para nasıl geri alınır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.