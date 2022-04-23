SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi

FENERBAHÇE BEKO: Henry 5, Şehmus Hazer 8, Pierre 10, Vesely, Booker 13, Ahmet Düverioğlu 13, Metecan Birsen 14, De Colo 9, Melih Mahmutoğlu 9, Biberovic 8, İsmet Akpınar 3

TÜRK TELEKOM: Perez 7, Erdi Gülaslan 1, Dawkins 6, Johnson 16, Ellis 8, Berk Demir 5, Dorukhan Engindeniz 8, Burak Gözeneli 10, Arda Özdoğan 2, Batuhan Acar, Zeki Akant Es

1. PERİYOT: 28-12

İLK YARI: 50-31

3. PERİYOT: 67-43

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta maçında Türk Telekom´u 92-63 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Metecan Birsen 14 sayı kaydederken, deplasman ekibinde JaJuan Johnson ürettiği 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.