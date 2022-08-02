Fenerbahçe, 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski´yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski´yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi´nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Ezgjan Alioski´ye `Ailemize hoş geldin´ diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
İlk sözleri
Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından kadrosuna kattığı Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski, sarı-lacivertlilerde olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
FB TV'ye açıklamada bulunan 30 yaşındaki oyuncu, "Sonunda bu ana eriştim. Bu an için açıkçası sabırsızlıkla bekliyordum. Hislerimi anlatamam, çok güzel şeyler hissediyorum. Heyecanla takıma katılacağım zamanı bekliyorum. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini ilk duyduğumda çok etkilendim çünkü Türkiye'nin en büyük kulübünde, Fenerbahçe'de oynayacaktım." ifadelerini kullandı.
Transfer sürecinde taraftarların kendisine çok güzel mesajlar attığını anlatan Alioski, şunları kaydetti:
"Harika hisler taşıdım. Tamamıyla burası için odaklandım ve açıkçası şu anı bekledim. Taraftarların sizin arkanızda olması ve size inanması çok çok önemli. Onların desteği ile sahada bir kişi fazla oynadığınızı hissedersiniz. Zaten Fenerbahçe taraftarı Türkiye'nin en büyük taraftarı. Ben de o hissi ve desteği yaşamak istiyorum. Videolarda da izlediğim üzere çok güçlü ve ateşli bir taraftar grubu var. Umarım benden beklentilerini saha içinde yerine getirebilirim. Taraftarlarımızla en yakın sürede görüşmek üzere. Onların destekleri ile oynamak için sabırsızlanıyorum. Umuyorum ki birlikte kupalar ve zaferler kazanacağız. Başarılarla beraber büyük bir keyif elde edeceğiz."
Baki: "Yürekli bir oyuncu"
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Alioski'nin çok iyi ve yürekli bir oyuncu olduğunu aktardı.
Alioski'nin birçok pozisyonda forma giyebildiğine dikkat çeken Baki, "Yürekli bir oyuncu. Bizden birisi gibi. İstanbul'da akrabaları var. Buranın kültürüne çok uygun birisi. Yakında herkes bunu da görecek. Hocamızın onayı, başkanımızın da desteğiyle transferi gerçekleştirdik. Hepsine teşekkür ediyoruz. Al Ahli kulübünün de güzel temaslarıyla transferi tamamladık. Bu sezon beraberiz. Allah futbolcu şansı versin. Sakatlıktan, nazardan korusun. İyi olacağına ben yürekten inanıyorum." diye konuştu.
Alioski, sağlık kontrolünden geçirildi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski, sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde oyuncuya ilk olarak kan tetkikleri yapıldı.
Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ile efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
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