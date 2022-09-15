Faroe Adaları'nın aday kadrosu açıklandı

Teknik direktör Hakan Ericson tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular yer aldı:

KALECİ: Gunnar Nielsen (FH Hafnarfjørdur), Teitur Gestsson (HB Tórshavn), Mattias Lamhauge (B36 Tórshavn)

DEFANS: Gilli Rólantsson (Odds BK), René Joensen (KÍ Klaksvík), Hørdur Askham (HB Tórshavn), Sonni Nattestad (B36 Tórshavn), Heini Vatnsdal (KÍ Klaksvík), Viljormur Davidsen (Helsingborgs IF)

ORTA SAHA: Jóannes Bjartalíd (KÍ Klaksvík), Mads Boe Mikkelsen (KÍ Klaksvík), Pætur Petersen (HB Tórshavn), Hallur Hanssson, (KR Reykjavík), Gunnar Vatnhamar (Víkingur), Hedin Hansen (HB Tórshavn), Sølvi Vatnhamar (Víkingur), Jákup Andreasen (KÍ Klaksvík), Meinhard Olsen (Mjøndalen IF), Ári Mohr Jónsson (HB Tórshavn), Hannes Agnarsson (B36 Tórshavn), Andrass Johansen (B36 Tórshavn)

FORVET: Jóan Edmundsson (SK Beveren), Klæmint Olsen (NSÍ Runavík), Patrik Johannesen (Keflavík)