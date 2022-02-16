Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

İstanbul ekibinde 26'da Rotman, 67'de ise Samet Asatekin direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Ancak 9 kişi kalan Tuzlaspor, efsane bir golle rakibini devirdi. 87'de kalecinin önde olduğunu gören Ezeh, yaklaşık 40 metreden müthiş bir vuruş yaparak ağları sarstı.

Bu sonuçla Bursaspor 22 puanla 16. sırada, düşme hattında kaldı. Tuzla ise puanını 30'a çıkarıp playoff iddiasını sürdürdü. Gecenin diğer maçında Gençlerbirliği ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı.