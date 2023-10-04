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        Haberler Spor Futbol Son dakika haberi EURO 2032 başvurusu kabul edildi - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi EURO 2032 başvurusu kabul edildi

        Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ortaklık başvurusu kabul edildi. UEFA İcra Kurulu 10 Ekim'de kararını duyuracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 14:03 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:04
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        EURO 2032 başvurusu kabul edildi
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        Türkiye'nin EURO 2032'ye aday olması ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

        UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ortaklık başvurusunu kabul etti.

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

        UEFA İcra Kurulu, 10 Ekim'de turnuvayı yapacak ülke ile ilgili kararını duyuracak.

        TFF daha önce yaptığı açıklamada, "TFF ile İtalya Futbol Federasyonu, yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı almıştır." ifadelerini kullanmıştı.

        Mehmet Büyükekşi ise, "Bu adaylık başvurusu 10 Ekim'de neticelenecek. 2028 adaylığı için karşımızda Birleşik Krallık, 2032 için ise İtalya var. İtalya Futbol Federasyonu ile müzakere yaptık ve ayrı ayrı adaylık başvurusu yapmak yerine UEFA'ya birlikte başvuru yapma kararı aldık. UEFA bu çalışmamızı kabul ederse başka bir rakibimiz yok. Bu başvurunun Avrupa ve Türk futbolu için çok önemli olacağına inanıyorum. Türkiye için bir milat olacak. 2028 adaylık sürecinden vazgeçme gibi bir düşüncemiz yok. UEFA, EURO 2032 ortak adaylık başvurumuzu kabul ederse EURO 2028'den çekileceğiz." sözlerini söylemişti.

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