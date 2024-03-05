Yurtdışında yaşayan ve internetten gördüğü estetik ameliyatı işlemleri yapan bir şirket ile anlaşıp, İstanbul'daki özel bir hastanede 3 ameliyat geçiren 33 yaşındaki 1 çocuk annesi Inger Jeanette Bengtsson (33), taburcu edilerek otele gönderildi. Burada hayatını kaybeden kadının ailesi olaya ilişkin avukatları aracılığı ile şikayetçi oldu.

İHA'da yer alan habere göre Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na müşteki avukatları tarafından sunulan şikayet dilekçesinde, İsveç vatandaşı Inger Jeanette Bengtsson’un 1 Kasım 2023 tarihinde hayatını kaybettiği belirtilerek, “Geride sekiz yaşında bir kız çocuğu, acılı bir baba ve anne bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi. Dilekçede Johan Hakan Bengtsson’un maktulün babası olduğu ve kızının ölümünden sorumlu olanların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ettiği belirtildi.

AMELİYATTAN 1 GÜN SONRA ÖLDÜ

Maktulün 31 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da özel bir hastanede estetik plastik cerrahi ameliyatı olduğu kaydedilen dilekçede, yapılan işlemlerin karından yağ aldırma, kalça büyütme ve meme büyütme ameliyatları olduğu açıklandı. Maktulün bu ameliyatlardan 1 gün sonra vefat ettiği de dilekçede belirtildi. Jeanette Bengtsson’un İsveç’ten Türkiye’ye bu ameliyatları olmak için internette reklamlarını gördüğü bir şirket ile anlaşma yaptığı ve söz konusu şirket ile WhatsApp üzerinden yazışarak ameliyat olmak için geldiği kaydedildi.

"6 BİN 490 EURO'YU NAKİT ÖDEDİ"

Maktulenin Türkiye’ye geldiğinde şirket ile aralarındaki anlaşma uyarınca 6 bin 490 Euro'yu elden nakit olarak ödediği de dilekçede belirtildi. Estetik ameliyat şirketinin Bengtsson’un operasyonlarını özel hastanede yaptığı ve sonrasında anlaşma uyarınca Küçükçekmece’de bulunan bir otele yerleştirdiği dilekçede kaydedildi.

"KOMPLİKASYONLAR SONUCU ÖLDÜ"

Bengtsson’un bu otelde öldüğü belirtilen dilekçede, “Ölüm olayının bir gün önce yapılan üç ameliyattan sonra meydana gelmiş olması ölüm sebebinin bu ameliyatlar veya sonrasında gelişen komplikasyonlar sonucu olduğunu göstermektedir” ifadelerine yer verildi. Dilekçede ameliyatın yapıldığı özel hastaneden bugüne kadar hiçbir kayıt getirilmediği de kaydedildi.

KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Başsavcılığa sunulan şikayet dilekçesinde; ameliyat öncesi ve sonrasındaki tüm evrakların ve raporların getirtilmesi, ameliyatı ve taburcu işlemini yapan doktorların kimliğinin tespit edilerek ifadesinin alınması talep edildi. Ölüm olayında sorumluluğu belirlenen kişi veya kişilerden şikayetçi olunduğu ve haklarında cezalandırılmaları amacıyla kamu davasının açılmasının talep edildiği de dilekçede belirtildi.