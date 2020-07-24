Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.19'da Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AA'nın haberine göre; depremin, 10,84 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.