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Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, Ankara'da tedavi görmekte olduğu GATA'da 97 yaşında hayatını kaybetti. 5 Mayıs 2015 tarihinde vücudundaki sıvı kaybı ve akciğer yetmezliği nedeniyle Ankara GATA’da tedavi gördükten sonra 8 Kasım 2015 tarihinde taburcu edilerek evinde istirahat etmeye çekilmişti.

ECEVİT'İN KARARLARINDA ROL OYNADI

Rahşan Ecevit, Türk siyasi tarihinde çoğu zaman arka planda kalmayı tercih eden kimi zaman da öne çıkan bir siyasi kimlikti. Eşi Bülent Ecevit'in aldığı kararlarda etkili olduğu iddiaları siyasi kulislerde her zaman ağırlıklı bir yer tuttu.

EŞİYLE ROBERT KOLEJİ'NDE TANIŞTI

Bursa'da 1923 yılında doğan Rahşan Ecevit, eşi Bülent Ecevit'le Robert Koleji yıllarında tanıştı. Ecevit çifti 1946 yılında evlendi. Rahşan Ecevit, eşi Bülent Ecevit'in siyasi yasaklı olduğu yıllarda Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanlığını yaptı.

ECEVİT ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI YOKTU

Siyasette rakibi olan Demirel çifti gibi Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit çiftinin çocukları yoktu.

2009'DA DSP'DEN İSTİFA ETTİ

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.

RAHŞAN AFFI İLE GÜNDEME GELDİ

Rahşan Ecevit, yakın siyasi geçmişte 'Rahşan Affı' olarak nitelendirilen kararla gündeme gelmişti. Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000’de Rahşan Ecevit’in önerisiyle çıkartılmış, devlete işlenen suçların dışındaki suçlara erteleme ve şartlı salıverme getiren yasadır. Bu yasa kamuoyunda Rahşan Affı olarak nitelendirildi.

9 Aralık 2000’de ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu’nda 3 gün sonra gibi bir kısa sürede bu yasa çıkartıldı. Af yasasının yürürlüğe girmesinin ardından 70 bin kişilik cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düştü.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLMEK İSTEDİ

Rahşan Ecevit, 5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit'in mezarının taşınmasını talep etmişti. Rahşan Ecevit, kendisinin vefat etmesi halinde aynı yerde defnedilmeyi istemişti...

ŞEBİNKARAHİSARLI BİR AİLENİN ÇOCUĞU

1923 Yılında Bursa'da doğan Rahşan Ecevit, aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.

DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanı olan Rahşan Ecevit, eşi Bülent Ecevit gibi çok iyi derecede İngilizce biliyordu.

Rahşan Ecevit'in yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlandı.

CENAZE PROGRAMI YARIN BELLİ OLACAK

Son dönemde durumunun biraz daha ağırlaştığı ifade edilen Rahşan Ecevit'in ölüm haberi üzerine tüm partilerden GATA'ya adeta akın oldu. Rahşan Ecevit, uzun bir süredir hem tedavisi hem yaşının ilerlemesi nedeniyle kamuoyunun önüne çıkmaktan uzaktı. Rahşan Ecevit'in cenaze programının yarın belli olacağı ifade edildi...

KILIÇDAROĞLU: SONRAKİ KUŞAKLARA ÖRNEK OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajda "Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır" ifadelerini kullandı.

İşte diğer isimlerin Rahşan Ecevit'le ilgili sosyal medyada paylaştığı mesajlar:

İMAMOĞLU: VEFAT HABERİ HEPİMİZİ ÜZDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yayınladığı mesajda şöyle dedi: Siyasi hayatımızın kıymetli isimlerinden, Başbakanlık ve CHP Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Sayın Bülent Ecevit'in her zaman yanında olmuş ve yol arkadaşlığı yapmıştı. Vefat haberi hepimizi üzdü, kendisine Allah'tan rahmet dilerim.





MANSUR YAVAŞ: BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

Merhum başbakanımız Bülent Ecevit’in kıymetli eşi, mütevaziliği ile gönüllerimizde yer edinmiş Rahşan Ecevit’i bugün kaybettik. Büyük üzüntü içerisindeyiz. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.

GÜRSEL TEKİN: HEPİMİZE SABRI VE DİRAYETİYLE ÖRNEK OLDU

Ömrü demokrasi mücadelesi içerisinde geçen, hepimize iradesi, sabrı ve dirayetiyle örnek olan Sn. Rahşan Ecevit'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine ve milletimize baş sağlığı dilerim.