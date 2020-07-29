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Esenyurt'ta mahalleye kundakçı şoku! 3 ayrı noktayı ateşe verdi

İstanbul Esenyurt'ta 3 ayrı noktada art arda çıkan yangınlar kundaklama çıktı. Sabah saatlerinde büyük korkuya neden olan olayda bir şahıs, özel halk otobüsü yakınındaki giyim kutusu ve reklam panosunu ateşe verip kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, 3 noktadaki yangını söndürdü. Kundakçı ise, polis tarafından kısa sürede yakalandı

29.07.2020 - 08:08 | Güncelleme: ABONE OL
esenyurt kundaklama
İHA

İstanbul Esenyurt'ta şüpheli bir şahıs tarafından özel halk otobüsü, giyim kutusu ve reklam panosu kundaklandı.

Kundaklama olayı, saat 05.00'da Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, şüpheli erkek, bulvar üzerinde park halinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs A.Ş.'ye ait özel halk otobüsünü ateşe verdi. Şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaşarak aynı yerin 200 metre ilerisinde bulunan bir giyim kutusunu ateşe verdi. Şahıs bir süre sonra bir reklam panosunu ateşe vererek kayıplara karıştı.

İTFAİYE 3 YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Otobüsün yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsü söndürdü. Bahçeşehir İtfaiye Grup Amirliği'nden gelen ekiplerde giyim kutusuna ve reklam panosuna müdahale ederek yangının büyümesini önledi.

POLİS KISA SÜREDE KUNDAKÇIYI YAKALADI

Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevrede çalışma yaparak kundakçıyı yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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