Spor Toto 1. Lig’in 19. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Denizlispor ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

15. dakikada Novikovas’ın sağ çaprazdan sert şutu kaleci Hüseyin’de kaldı.

29. dakikada Mustafa’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda müsait pozisyondaki Hakan’ın sert şutu savunmadan sekerek dışarı çıktı.

37. dakikada Emircan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasek’in sert şutu üstten dışarı gitti.

41. dakikada sağ tarafta Orhan’a sert müdahalesi sonrası sarı kart gören Djedje hakeme itirazı sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

48. dakikada Gökhan’ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Orhan’ın şutunu kaleci dışarı çeldi.

58. dakikada hızla gelişen atakta Bünyamin’in pasında topla buluşan Darri çalımlarla ilerleyerek kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 0-1

60.dakikada sağ taraftan Orhan’ınn ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte yaşanan karambol sonrası topla buluşan Olanare topu ağlara gönderdi. 1-1

64. dakikada Orhan’ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Olanare’nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1

79. dakikada Gökhan’ın uzun mesafeli pasında defans arkasına sarkan Orhan içeri çevirdi. Müsait pozisyondaki Oltan topu ağlarla yolladı. 3-1