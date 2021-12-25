Spor Toto 1. Lig’in 19. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Denizlispor ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 3-1’lik skorla galip ayrıldı.
Maçtan Dakikalar:
15. dakikada Novikovas’ın sağ çaprazdan sert şutu kaleci Hüseyin’de kaldı.
29. dakikada Mustafa’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda müsait pozisyondaki Hakan’ın sert şutu savunmadan sekerek dışarı çıktı.
37. dakikada Emircan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasek’in sert şutu üstten dışarı gitti.
41. dakikada sağ tarafta Orhan’a sert müdahalesi sonrası sarı kart gören Djedje hakeme itirazı sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
48. dakikada Gökhan’ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Orhan’ın şutunu kaleci dışarı çeldi.
58. dakikada hızla gelişen atakta Bünyamin’in pasında topla buluşan Darri çalımlarla ilerleyerek kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 0-1
60.dakikada sağ taraftan Orhan’ınn ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte yaşanan karambol sonrası topla buluşan Olanare topu ağlara gönderdi. 1-1
64. dakikada Orhan’ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Olanare’nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1
79. dakikada Gökhan’ın uzun mesafeli pasında defans arkasına sarkan Orhan içeri çevirdi. Müsait pozisyondaki Oltan topu ağlarla yolladı. 3-1
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!