Erzurum bir puanı kurtardı
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Erzurumspor FK 1-0 geriye düştüğü maçta Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı
Erzurumspor ile Ümraniyespor, Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaştı.
Konuk takım, Uğur Kaan Yıldız'ın 40. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip uzatmalarda Eren Tozlu ile beraberliği sağladı.
Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Erzurum FK ve iki maçlık galibiyet serisi Erzurum'da sona eren Ümraniyespor puanlarını 19'a yükseltti.
Erzurumspor FK: 1 - Ümraniyespor: 1
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Mehmet Pekmezci, Hasan Erdoğan
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Dk. 46 Furkan Özhan), Estrela (Dk. 71 Alican Özfesli), Özgür Sert, Sefa Akgün (Dk. 46 Hasan Batuhan Artarslan), Rosheuvel, Eren Tozlu
Ümraniyespor: Ubeyd Adıyaman, Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu (Dk. 87 Muhammed Mert), Cofie (Dk. 74 Melih Okutan), Diniyev (Dk. 87 İlhami Siraçhan Nas), Uğur Kaan Yıldız, Emre Demir (Dk. 64 Onur Ayık), Bouali (Dk. 74 Mustafa Eser)
Goller: Dk. 40 Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Dk. 90+5 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 52 Cofie, Dk. 87 Diniyev, Dk. 90+6 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor), Dk. 72 Mustafa Yumlu, Dk. 90+6 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)