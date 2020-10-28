Erzincan'da korkutan deprem!

Son dakika deprem haberine göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 12.16'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.