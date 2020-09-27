Ermenistan'ın Azerbaycan'ın köylerine yönelik başlattığı saldırı sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşiyan, sıkıyönetim ve askeri seferberlik ilan ettiklerini açıkladı.

Ermenistan sabah saatlerinde, Dağlık Karabağ bölgesindeki Azerbaycan köylerine yönelik saldırı başlattı. Azerbaycan'dan da Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildi.

Ermenistan Başbakanı Paşiyan, yaptığı açıklamada, sıkıyönetim ve askeri seferberlik ilan ettiklerini açıkladı.