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Ermenistan Ulusal Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Statüsü'nü onayladı.

Meclis oturumunda, UCM'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü, 22'ye karşı 60 oyla onaylandı.

Ermenistan, Roma Statüsü'nü 1999'da imzalamasına rağmen Anayasa Mahkemesi, 2004'te aldığı karar uyarınca statüyü Ermenistan Anayasası'na aykırı bulmuştu.

ROMA STATÜSÜ GERİLİMİ

Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Statüsü'nü onaylamaya hazırlanırken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov söz konusu adıma "son derece düşmanca bir karar" diyerek tepki göstermişti.

Ermenistan'da Parlamentonun ilgili komisyonu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün onaylamasına olumlu yönde görüş verirken Rusya'ya da statünün uygulanmasına yönelik ikili anlaşma imzalamasını teklif etmişti.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın, Rusya'nın Roma Statüsü'ne taraf olmadığını "iyi bildiğini" söylemişti.

Ermenistan'ın, UCM tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanmasına yönelik aldığı kararın da farkında olduğuna işaret eden Peskov, "(Ermenistan'ın Roma Statüsü kararı) Bu bize yönelik son derece düşmanca bir karar. Onaylayabileceğimiz bir durum değil" demişti.

Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler son dönemde gerginleşirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı da son olarak "dost olmayan" adımlar attığı gerekçesiyle Ermenistan'a nota vermişti.