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Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski arasında son dakika görüşmesi! Ukraynalı çocuklara sığınak... - Haberler

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Giriş: 11.12.2022 - 19:28 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski arasında son dakika görüşmesi! Ukraynalı çocuklara sığınak... - Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zorlu geçecek kış aylarında Ukrayna halkının insani yardım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da ağırladıkları Ukraynalı yetim çocuklar ve refakatçilerinden oluşan 1033 kişilik grupla eşi Emine Erdoğan'ın yakından alakadar olduğunu belirtti.

Tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini ve diğer emtiaları kapsayacak şekilde genişletilebileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali konusunda da çözüme yaklaşılmasını temenni ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin G-20 Zirvesi'nde açıkladığı barış planının hayata geçirilmesine yönelik çabalara verilebilecek katkıları da değerlendirdiklerini ifade etti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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