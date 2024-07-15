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        Haberler Gündem Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

        Son dakika haberi Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 21:11 Güncelleme: 15.07.2024 - 21:36
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        Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti...

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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