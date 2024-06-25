Son dakika haberi Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geleceğini bildirdi
Giriş: 25.06.2024 - 21:16 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:19
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini duyurdu.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceğini belirtti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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