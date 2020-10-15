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Habertürk’ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararla ilgili 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.

İTİRAZ DİLEKÇESİ VERDİ

Bu karar üzerine Enis Berberoğlu’nun avukatları, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek kararından dönmesini talep etti. Kararında dönmemesi halinde itiraz dilekçesinin bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini de istediler.

DİLEKÇE DEĞERLENDİRİLECEK

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 6 sayfalık itiraz dilekçesi veren avukatlar, Anayasa mahkemesi kararlarının tartışmasız, sorgusuz uygulanmak zorunda olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmasını istediler. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararından dönmemesi halinde, dilekçenin bir üst mahkemeye gönderilmesini ve bu kararın İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılması istendi.