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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zihinsel engelli bir kadına cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.



AA'nın haberine göre, zihinsel engelli M.Y, şüpheliler E.K., H.A.B., S.Ç. ve M.Y. tarafından cinsel istismara uğradığını beyan ederek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğerleri hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP, ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

DHA'nın haberine göre, Kartepe'de orta düzeyde zeka geriliği rahatsızlığı olan M.Y., yengesine 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlattı. Ailenin şikâyetçi olması üzerine, M.Y.'nin ifadesi alındı. M.Y., ilk olarak M.Y. isimli kişinin cinsel saldırısına uğradığını, fotoğraflarını çekip, bazı kişilere gönderdiğini, ailesine söylememesi için kendisini ölümle tehdit ettiğini, daha sonra ayakkabı dükkanı bulunan bir esnafın kendisine iş yerinde cinsel saldırıda bulunup, bıçakla tehdit ettiğini öne sürdü. M.Y. bu olaydan sonra soy isimlerini bilmediği 2 kişinin daha cinsel saldırısına uğradığını belirtti.