Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, İtalyan ekibi Torino'ya transfer oluyor.
Geçen haftalarda sözleşmesi yenilenen genç futbolcunun mukavelesinde 4,5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin bulunması gündeme otururken, İtalyan ekibi bu madde sonrasında devreye girdi ve Emirhan İlkhan'ı renklerine bağlamaya çok yakın.
Edinilen bilgiye göre; Torino ile Beşiktaş arasındaki anlaşma gereği siyah-beyazlılar, Emirhan İlkhan'ın bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacak. Öte yandan Torino, 18 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
EMİRHAN'DAN AÇIKLAMA
Emirhan İlkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim." ifadelerini kullandı.
18 yaşındaki oyuncu, "Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak benim için de zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.
Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, geçen sezon A Takım’da şans buldu. 18 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı forma ile çıktığı 12 maçta 1 gol attı.
Emirhan İlkhan'ın Torino yolunda olmasıyla ilgili de konuşan Valerien Ismael ise şunları söyledi:
"Durumu bizde şok etkisi yarattı. Daha yeni sözleşme imzalamıştı. Sürpriz ve hayal kırıklığı oldu. Durum net değil. Biz de Beşiktaş'ız, şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu ve formasını gururla terletmesi gerekiyor."
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