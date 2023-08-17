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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü

        Son dakika haberi Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü

        İstanbul Eminönü'de freni boşalan İETT otobüsü, denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 08:40
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        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
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        Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü denize düştü.

        Otobüsün boş olduğu öğrenildi.

        Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sürüyor.

        "KENDİ KENDİNE HAREKET ETTİ"

        Otobüsün şoförü Ramazan Şahin "Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız" dedi.

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 08.09'da Emniyet Haber Merkezi’nden alınan bilgiye göre Fatih-Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Eminönü İETT garajı içerisinde park halinde bulunan EM1 hat numaralı boş (Eminönü-Kulaksız) özel halk otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur" denildi.

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