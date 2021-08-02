Elektrik kesintileri yaşanıyor

Türkiye'nin dört bir yanından yangın ve sel haberleri gelirken, bugün de elektrik kesintilerinin yaşanması vatandaşları sosyal medyada harekete geçirdi. Orman yangınlarıyla 6 gündür mücadele eden illerden Antalya'nın da aralarında olduğu birçok ilde elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Elektrik kesintisi yaşanan iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli de var. Öte yandan kesintilerin nedeni ve ne kadar süreceği ile ilgili bilgi almak için elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine de şu anda ulaşılamıyor.

Ancak, Kocaeli için elektrik kesintileri hakkında bilgi almak mümkün.

https://www.sedas.com/tr-tr/Bilgi_Danisma/PlanliKesintiler/Pages/default.aspx