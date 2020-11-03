Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.14 sıralarında merkez üssü Elazığ’ın Kovancılar ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: