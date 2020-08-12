Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinde bulunan, Ege Bölgesi'nin kuş cenneti olarak bilinen Marmara Gölü'nde su seviyesi sıfırlandı. 7 mahallenin geçim kaynağı olan göldeki kuraklık korkutuyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen, başta tepeli pelikan olmak üzere, karabatak gibi nesli tehlike altında olan kuş türlerinin de bulunduğu 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü, kuruma noktasına geldi.
Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu, Kemerdamları, Yeniköy, Pazarköy, Gölmarmara mahalleleri ile Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler ile Saruhanlı ilçesine bağlı Kılcanlar mahallelerinde yaşayan çok sayıda ailenin balıkçılık yaparak geçimini sağladığı Marmara Gölü'ndeki su seviyesi sıfırlandı. En derin su seviyesinin 50 santim olduğu göldeki kayıklar çekildi. Gölden tarımsal sulama da yapılamıyor.
'UZUN YILLAR BU DENLİ KURAKLIK YAŞANMADI'
Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu, bölgedeki kuraklık nedeniyle Marmara Gölü'nde balıkçılığın tamamen durduğunu söyledi. Marmara Gölü'nün kuruma noktasına geldiğine dikkati çeken Selvioğlu, "Uzun yıllar bu denli bir kuraklık yaşanmadı. Yaşanan kuraklık nedeniyle balıkçılarımız avlanmaya çıkamıyor. Normalde bu dönemlerde göl kayıklarla dolu olurdu. Ancak su seviyesinin çok ciddi oranda düşmesinden dolayı kayıklarımız göle açılamıyor. Balıkçılık durmuş durumda. Büyüklerimizden bizlerin sesini duymalarını ve gölü yaşatmalarını istiyoruz" dedi.
'ŞU AN GÖLDE NE BİR KUŞ NE DE BİR CANLI VAR'
Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da Marmara Gölü'nden hem balıkçılık hem de 3 ilçeye bağlı 40 mahallenin tarımsal sulamada faydalandığını söyledi. Yaşanan kuraklık nedeniyle mahallelerde hem tarımsal sulamada hem de balıkçılık faaliyetlerinde ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydeden Yalvaç, "Bölgede ciddi kuraklık söz konusu. Marmara Gölü'nde doluluk yüzde sıfır. Marmara Gölü, gerek bu bölge gerekse Ege Bölgesi için çok değerli. Manyas Kuş Cenneti kadar değerli olan Marmara Gölü, binlerce kuşa ev sahipliği yapıyordu. Şu an gölde ne bir kuş ne de bir canlı var. Hem üreticilerimiz hem de balıkçılık yaparak geçimini sağlayan balıkçılarımız için bu gölün kurumaması gerekiyor " dedi.
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