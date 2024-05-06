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        Son dakika haberi Edanur'un ölümüyle ilgili sıcak gelişme

        Edanur'un parkta çukura düşüp ölümüyle ilgili soruşturmada, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 18:11 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:35
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        Edanur'un ölümüyle ilgili sıcak gelişme
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        Edanur'un parkta çukura düşüp ölümüyle ilgili soruşturmada, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve ifade vermek için adliyeye gelen firari İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas adli kontrol şartı uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda Eda Nur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sukas, ifade vermek için avukatıyla Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi. Savcılığa ifadesini veren Sukas, adli kontrol şartı uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        Şüphelinin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

        NE OLMUŞTU?

        Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

        Ekipler, yaptıkları incelemede parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        İBB, olaya ilişkin yaptığı açıklamada kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

        Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görevli makine teknikeri Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen zanlılardan Furkan K. tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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