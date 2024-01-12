Son dakika haberi Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!

REKLAM advertisement1

Dursun Özbek'in sözleri şöyle:

"Sahada kalmak ve orada kazanmak istiyoruz. Planlı şekilde sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar. Dün Sivas'ta bir maç oynandı. Bu maçı hakemi Zorbay Küçük. Peki Zorbay Küçük, Futbol federasyonunun hakemlerinde birisi. Sivas'ta oynanan maç Süper Lig için çok önemli bir maç. Nasıl oluyor da devam eden rekabet çerçevesinde buraya atanıyor. Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda değerli rakibimiz Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36, Galatasaray'ın 1.75. Daha önceki şikayetlerimizde de yer aldı. Antalyaspor maçında Muslera'nın ayağına basıldı ama görmedi. Geçtiğimiz sene kaptanımız Kerem'e kullandığı kelimeler de nezaket dışıydı. VAR hakemi Alper Ulusoy, ilk ve tek 6 saniye kuralını Galatasaray'a uygulayan hakem. Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy'a soruyorum, Galatasaray'dan ne istiyorsunuz? Bu seviyede standartsızlıklara neden göz yumuyorsunuz ve peşinden gidiyorsunuz diye soruyorum. Bunları hakem hatası diyip geçiştirmeyi bize kimse dayatamaz."

REKLAM

"Belki de spor tarihinde ilk kez belki de bir başkan 'Ben başkanken bizi şampiyon yapmayacaklar' diye açıklama yaptı. Üstelik bu kişi 5 senedir başkan. Seni şampiyon yapmayacak kim? Galatasaray'da bu açıklamayı yapan kişi, 1 saniye başkan olarak kalamaz."

"Camiama ve taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Hepimizin şahit olduğu gibi futbolun veya sporun bütün değerleri ayaklar altına alınarak Galatasaray'a karşı büyük bir mücadele var. Galatasaray'ın girdiği yarışmalarda düşürmeye yönelik muazzam bir çalışma var. Bunların hiçbiri bizi etkilemez. Geçtiğimiz 100 yıl içinde hep şunu gösterdik. Biz tek yumruk haline geldiğimizde kimsenin bizle mücadele etme imkanı yoktur. Bizi sevenlere sesleniyorum. Şu anda ihtiyacımız olan en önemli şey birlik ve beraberliğimizin korunması. Olaylar gözümüzün önünde cereyan ediyor. Değerli Galatasaraylılar sizlerden bir şey istiyorum. Birlik ve beraberliğimizin zerre kadar bu algılardan etkilenmemesi gerekiyor."

"Göreve geldiğimizden beri arkadaşlarımla oluşturduğumuz projeler devam ediyor. Çok yakında müjdeli haberlerimiz olacak. Özellikle belirtmek istiyorum, son günlerde yapılan algılara karşı olarak şu anda Galatasaray Spor Kulübü'nün ne amatör şubelerde ne de profesyonel takımlarda kimseye bir kuruş borcu yoktur. Demin de ifade ettiğim gibi yapılan algı çalışmalarıyla Galatasaray'da kaos varmış gibi etkilemeye çalışıyorlar. Galatasaray Başkanı olarak görevim varsa görevim bunu çözmektir. Bizim olduğumuz yerde kimse bunları Galatasaray'a yakıştıramaz ve bunları konuşamaz. Seçim 2024 mayıste. Bizim gündemimizde 2024 mayıstaki şampiyonluk var. Bizim gündemizde projeleri bitirmek var. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak var. Başkanlık yarışı, nasıl seçileceği genel kurulun işidir. Bu yolde yönetimin görevi projelere odaklanmak ve söz verdiğimiz şeyleri genel kurulun önüne 2024 mayısta çıkmak."

"YİNE BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Geçen sene daha zor koşullarda şampiyon olduk. Taraftarı, yöneticisi futbolcusuyla yine aynısını yapacağız. Kenetlerek şampiyon olacağız. Birlikte olmamız, kenetlenmemiz şampiyonluğa giden yoldaki en büyük şey olacak. Her gün bizden bir parça koparmaya çalışıyorlar. Bizi birbirimize düşürmeye çalışmaktan başka bir şey değil bu. Er meydanında Galatasaray her zaman başarılı. Bu algı, bizi yıpratma çalışmalara karşı dimdik duracağız ve yine biz şampiyon olacağız."

"KİMSE BİZİM SABRIMIZI SINAMASIN"

"Biz spor müsabakası, yarış içindeyiz. Karşılıklı münakaşa içinde değiliz. Kimse sabrımızı denemeye kalkmasın. Yapılan hatalarla ilgili yorumlar yaptık. Futbolu kavga ortamına, söz düellosuna taşımak değil. Sabrımızı denemek isteyenler var. Bu itibarla kimse bizim sabrımızı sınamasın."

"Federasyon seçileli yaklaşık 6 ay oldu. Biz mevcut federasyona ikazlarımızı yapıyoruz. Kulüpler Birliği toplantısı var. Bu toplantıda gündem maddelerinden biri bu olabilir. Sayın federasyon sadace Galatasaray'ın federasyonu değil. Geniş bir yelpaze var. O toplantının neticesinde Galatasaray'da duruşunu sergileyecektir."

"Suudi Arabistan'daki maçta yerli hakem olmasını istedik. Çünkü yabancı hakemle oynanacaksa bu bir maç için olmaz. Radikal bir karardır. Bir maçta göstereceği performans, 38-39 maçlık bir lig maratonun geneline yayılacak bir performans olamaz. Değişiklik istemedik. Tepkimizin doğrul olduğunu düşünüyoruz."

"Ali Koç'un ifadesindeki eksiklik şu, kim seni şampiyon yapmayacak? Siz başkanken 4-5 tane federasyon başkanı değişmiş. Hepsi mi bunu istiyor? Biraz daha net olması, bu ifadeyle mağduriyet yaratmaktan başka bir şey olduğunu düşünmüyorum."

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR...