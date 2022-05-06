Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida, boğazın Anadolu yakasına geçebilir.

Hırvat stoper siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadı.

33 yaşındaki oyuncunun menajeri Fenerbahçe ile temasa geçti. Domagoj Vida'nın eşi İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Hırvat oyuncu da kariyerine Türkiye'de devam etmek amacında. Domagoj Vida'nın 2 artı 1 yıllık sözleşme istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin iki stoperi Kin Min Jae ve Attila Szalai'ye Avrupa'nın 5 büyük liginden teklifler var. Sarı lacivertli yönetim mali açıdan şartların oluşması halinde iki oyuncuyu da satacak. Savunmada oluşacak boşluk Domagoj Vida ile doldurulabilir... Tecrübeli oyuncunun uzun yıllardır Süper Lig'de oynaması ve bonservis bedelinin olmaması Fenerbahçe yönetimine cazip geldi.

Beşiktaş ile bu sezon 31 maça çıkan Vida takımına 1 gol katkısı yaptı.