Diyarbakır'da narko-terör operasyonu! 6 milyon kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da "Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1017 personel 50 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca, Hani ilçesi Gömeç mahallesi kırsalında gizlenmiş halde 86 nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucu;

-(6.376.945) kök kenevir bitkisi,

-(245) kg kubar esrar,

-(8400) metre sulama kablosu,

-(1) adet su motoru,

-(100) metre elektrik kablosu,

-(5) adet pil bloğu ele geçirildi.