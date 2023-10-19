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TBMM Dışişleri Komisyonu'nda bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, dün itibarıyla 700 kişinin Gazze'den tahliye talebi ilettiğini açıkladı.

Yıldız açıklamasında "Bunlardan 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli. 55'i kurum personeli" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geçtiğimiz haftalarda Mısır ziyareti sırasında gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında İsrail'deki tahliyelere ilişkin "Tahliyeler konusunda şimdilik şunu söyleyebilirim: Yine Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla bu konuda yakın işbirliği içeresindeyiz. İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunlardan 30’unun tahliyesini başardık. Ama sınır kapısı kapalı olduğu için çalışmalarımız hali hazırda devam etmekte. Bunların listesi gerek İsrail tarafında, gerek Mısır tarafında ilgili makamlara verildi. Çalışmalarımız bu nokta da devam ediyor" demişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.