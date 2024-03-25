Son dakika haberi Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le telefonda görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve haftaya yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.
Giriş: 25.03.2024 - 17:41 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:48
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