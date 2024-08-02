Son dakika haberi Dışişleri Bakanı Fidan Doha'da
Hamas lideri İsmail Haniye'nin cenaze töreni için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile bir araya geldi, taziyelerini iletti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarın başkenti Doha’da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile bir araya gelerek taziye dileklerinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
Bakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi. Fidan, Halid Meşal'e taziyelerini iletti.
Görüşmede İsmail Haniye’nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam da hazır bulundu.