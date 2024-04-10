Son dakika haberi Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konuları görüştü
Giriş: 10.04.2024 - 21:42 Güncelleme: 10.04.2024 - 22:00
Diplomatik kaynaklardan edilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD tarafının talebi üzerine gerçekleştiği bildirilen görüşmede, Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.
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