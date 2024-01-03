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        Haberler Gündem Güvenlik DİFÜZYON MESAJI İLE... Son dakika: 11 ile düğmeye basıldı, kırmızı bültenle aranan 56 şüpheli yakalandı!

        Son dakika haberi "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı

        11 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-28 operasyonu kapsamında Interpol tarafından Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı ile aranan 56 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:03
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        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
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        11 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-28” operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün Kırmızı Bülten ve "Difüzyon Mesajı" (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şüpheli yakalandı.

        EGM İstihbarat Başkanlığı Koordinasyonunda, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonrasında il Emniyet Müdürlüklerimizce, İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11 ilde; ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 56 şüpheliye Kafes-28 Operasyonları düzenledi.

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        56 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI

        Operasyonda yakalanan şahısların; suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi.

        İnterpol tarafından aranan ve emniyetin yaptığı titiz incelemelerden sonra Türkiye'de olduğu belirlenen 56 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçleri taramalarına devam ediyor.

        YERLİKAYA: TEK TEK KAFESİN İÇİNE KOYACAĞIZ

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. Bu sabah şafak vaktinde operasyon düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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