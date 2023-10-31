Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
Uşak'ta devrilen TIR, viyadüğün ortasındaki boşlukta alev aldı. Viyadükten dere yatağına düşen 43 yaşındaki sürücü Ramazan Nizamoğulları hayatını kaybetti. Yanan TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
UŞAK'ta, Ramazan Nizamoğulları yönetimindeki mısır yüklü TIR, Uşak-İzmir kara yolundaki Gediz Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp köprü kenarındaki korkuluklara çarptı.
VİYADÜĞÜN BOŞLUĞUNA DÜŞÜP ALEV ALDI
AA'da yer alan habere göre ardından yan yana olan iki viyadük ortasındaki boşluğa devrilen TIR burada sıkışıp alev aldı.
SÜRÜCÜ DERE YATAĞINA DÜŞTÜ
Sürücü Nizamoğullları ise viyadükten dere yatağına düşüp yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Nizamoğulları, ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. TIR'daki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.