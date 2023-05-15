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Son dakika haberi Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.

Giriş: 15.05.2023 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!
AA

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay

20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

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