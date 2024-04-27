Son dakika haberi Derbinin VAR hakemi belli oldu! - Fenerbahçe Haberleri

Son dakika haberi Derbinin VAR hakemi belli oldu! - Fenerbahçe Haberleri

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Süper Lig'in 34. haftasında bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadelede görev yapacak olan VAR hakemi belli oldu.

Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maçın VAR koltuğunda Hollandalı Pol van Boekel oturacak.

Boekel'e AVAR'da Arda Kardeşler, Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa İlker Coşkun eşlik edecek.