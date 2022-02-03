Denizlispor'da Tusha gitti

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Veton Tusha'ya bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Denizlispor'da bu sezon 12 maça çıkan Tusha, gol atma başarısı gösteremedi. 19 yaşındaki oyuncunun kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldığı öğrenildi.

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