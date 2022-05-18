Denizli'de dehşet! Bir aile yok oldu!

Son dakika haberler... Denizli'nin Çivril ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü, eşi ve 6 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Hüseyin Erten'in (28) kullandığı 20 LV 048 plakalı otomobil, Kudret Çalık Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 15 SE 473 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Erten ile yanındaki eşi Yasemin Erten'in (25) yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde sıkışan çiftin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan çiftin 6 yaşındaki oğulları Osman Erten ise Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Yasemin Erten'in, Gümüşsu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu.