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Son dakika haberi DEAŞ'ın sözde sahil taburu komutanı yakalandı!

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil taburu komutanı Ahmed A.K. Ali ve beraberindeki 7 örgüt mensubu, Hatay'da MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı

Giriş: 21.12.2022 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: DEAŞ'ın sözde sahil taburu komutanı yakalandı!
HABERTURK.COM

MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı Ahmed Alinin de aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, DEAŞ'ın -sözde- Sahil Taburu Komutanı Abu Süleyman El Aşkar Kod Ammar Haşim EL BEKAİ / Ahmed A.K. Ali ve beraberindeki örgüt mensuplarının, Hatay’da farklı örgüt evlerinde ikamet ettikleri, MİT ve Emniyet’in ortak çalışmaları neticesinde tespit edildi.


MİT’in istihbari ve operasyonel desteğiyle, Terörle Mücadele birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde, Ahmed A.K. Ali’nin yanı sıra 7 DEAŞ mensubu yakalandı.

Söz konusu teröristlere ait, 2022 Kasım ayında öldürülen DEAŞ lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi’nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi’ye biat ettikleri ve Türk Bayrağını yaktıklarına ilişkin görseller tespit edildi.

DEAŞ’lı hücre üyeleri; temin ettikleri silahlarla Suriye’ye giderek, Suriye sahasındaki Türk varlıklarına/askerlerine yönelik eylem yapmaları yönünde talimat aldıklarını itiraf etti. Operasyonlar neticesinde; 3 adet tabanca, çok sayıda fişek, 2 adet bıçak, yaşam malzemeleri ve çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

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