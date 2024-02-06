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        Haberler Gündem Güncel DEAŞ'a operasyon: 10 kişi tutuklandı - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi DEAŞ'a operasyon: 10 kişi tutuklandı

        MİT ve Emniyet'in koordineli çalışmaları sonucunda İstanbul ve 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 20:56 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:07
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        DEAŞ'a operasyon: 10 kişi tutuklandı
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        İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı. Emniyetten yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalarda, DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (İSKP) Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 20 zanlının yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli ve Yalovada operasyon düzenlendiği belirtildi.

        23 ADRESE OPERASYON

        Açıklamada, Kocaeli ve Yalovada birer adres ile İstanbulda 8 ilçe olmak üzere toplam 23 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildiği, 12 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

        Operasyonun devamında 2 şüpheli ve 28 Ocaktaki Santa Maria Kilisesi saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 zanlının daha yakalandığı aktarılan açıklamada, "Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen toplam 15 şüpheli şahıstan 5i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 10u ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir." denildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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