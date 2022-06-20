DBP'li Aydeniz için komisyon toplanıyor

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu DBP’li milletvekili için TBMM'de toplanacak.

Anayasa ve Adalet Karna Komisyonu Demokratik Bölgeler Partisi El Başkanı Salihe Aydeniz için toplanacak. Aydeniz bir eylemde polise yumruk atmıştı ve kendisi hakkında fezleke süreci başlatılmıştı.