Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 22.57'de ve 6,74 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.

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