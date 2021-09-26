Datça'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 07.40'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 11,87 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 21 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.