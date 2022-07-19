Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Son dakika... Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının iptali istemini oy çokluğuyla reddetti.

Kararda; İstanbul Sözleşmesi’nden çekinilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının şekil ve yetki unsurları yönünden hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.

Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu kaydedildi.

220'YE YAKIN DAVA AÇILDI

Cumhurbaşkanının Meclis’in onaylanmasını uygun bulduğu bir uluslararası anlaşmayı onaylama zorunluluğu bulunmadığı gibi değişin koşullar itibarıyla söz konusu uluslararası sözleşmeleri feshedebileceği de vurgulandı.

Türkiye, 20 Mart tarihli Cumhurbaşkanı kararı sonrası 1 Temmuz'da kadına şiddetle mücadelede önemli bir metin olan İstanbul Sözleşmesi’nden cumhurbaşkanı kararı ile çıktı. Sözleşmenin feshi kararı çok tartışıldı.

Sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partilerin yoğun tepki geldi. Aralarında CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından 220 dolayında dava açıldı. Bu davalarda, "çekilme kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması" talep edildi.